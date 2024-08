Borsa: Asia a ranghi ridotti, Tokyo chiusa, fiacca Shanghai

Borse asiatiche a ranghi ridotti nel primo giorno della settimana di Ferragosto, con Tokyo chiusa per la festa della montagna. Fiacca Shanghai (-0,17%), ancora aperta insieme a Hong Kong (-0,02%), Mumbai (+0,42%) e Singapore -0,7%), positive invece Taiwan (+1,42%), Syuel (+0,97%) e Sidney (+0,46%). Positivi i future europei, contrastati quelli Usa in assenza di dati macroeconomici rilevanti. Mercoledì sono attesi l'inflazione Usa e il Pil dell'Eurozona.

In rialzo il greggio (Wti +0,48% a 77,21 dollari al barile) e l'oro (+0,22% a 2.436,12 dollari l'oncia), debole invece il gas naturale (-1,86% a 39,95 euro al MWh). Stabile il dollaro a 0,91 euro e 0,78 sterline mentre scende a 139,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,3 punti al 3,64% e quello tedesco di 1,9 punti al 2,24%.

Sulla piazza di Shanghai in rialzo Bank of China (+0,43%).

Deboli gli automobilistici Baic (-5,61%), penalizzato dalla raccomandazione 'underweight' (ridurre il peso del titolo in portafoglio) di Morgan Stanley, e DongFeng (-2,8%), più cauti invece Saic (-0,79%) e Guangzhou (-0,79%).



