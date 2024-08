Bambina e donna accoltellate a Londra, un uomo arrestato

Una bambina di 11 anni e una donna di 34 sono state ferite in un accoltellamento avvenuto nel pieno centro di Londra, nella zona dei negozi di Leicester Square affollata di turisti tra cui anche italiani, e l'aggressore è stato arrestato dagli agenti. Lo riferisce su X la polizia di Westminster. Come hanno riferito testimoni oculari, la donna e la bambina sono state soccorse dai commessi di un negozio in attesa dell'arrivo dei paramedici che le hanno poi trasportate in ospedale in ambulanza, dopo momenti di paura in un'area molto affollata.

La polizia ha affermato che non si conoscono al momento le condizioni della bambina e della donna trasportate al pronto soccorso. Mentre non si cercano altre persone per il fatto di sangue dopo che è stato arrestato l'uomo ritenuto responsabile dell'aggressione. Diversi agenti sono intervenuti e hanno creato un cordone attorno al punto dell'accoltellamento, dove si possono notare tracce di sangue a terra. Il fatto si è verificato in un momento in cui il Regno Unito sta tentando con difficoltà di uscire dai giorni di violenze e disordini scatenati dai gruppi dell'ultradestra contro i migranti e la comunità musulmana dopo la strage di bambine a Southport, vicino a Liverpool, - attribuita dalla polizia al raptus di un 17enne armato di coltello - e la successiva ondata di disinformazione e 'fake news' diffuse sui social media sull'identità dell'aggressore. Il rischio è che quanto avvenuto nella capitale britannica oggi possa in un qualche modo alimentare nuove tensioni. Downing Street proprio questa mattina ha avvertito sul fatto che lo stato di allerta resta elevato nel Paese malgrado la 'de-escalation' degli scontri nelle strade verificatasi nel weekend.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA