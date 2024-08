19enne trovato morto in strada a Prato, ipotesi caduto dall'alto

Indagini a Prato sulla morte di un 19enne cinese trovato senza vita domenica sera, poco prima delle 23, in via delle Badie. E' stato ritrovato sul selciato ormai privo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. In base alle lesioni riscontrate sul corpo, l'ipotesi dei militari è di una caduta dall'alto. Potrebbe essere precipitato dall'ultimo piano di un piccolo condominio di tre piani nella zona di Grignano. Le indagini sono in corso.

Nello stabile abitano italiani e cinesi.

L'ipotesi al vaglio degli inquirenti, formulata in base alle lesioni riscontrate sul corpo trovato senza vita sul selciato della strada, è che il decesso sia sopravvenuto in seguito ad una caduta dall'alto. Secondo prime ricostruzioni il 19enne, di origine orientale, potrebbe essere precipitato dall'ultimo piano della sua abitazione, in un piccolo condominio di tre piani nella zona di Grignano. Si tratta di una palazzina abitata sia da famiglie italiane che cinesi, con alcune attività commerciali al piano terreno. Gli accertamenti sono in corso anche con la raccolta di testimonianze. Le indagini sono coordinate dalla procura di Prato e sono condotte dai carabinieri, che al momento non escludono nessuna pista.



