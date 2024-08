Zelensky ai partner, 'via i limiti alla nostra difesa'

"Per fermare veramente il terrore russo, abbiamo bisogno non solo di un vero e proprio scudo aereo che protegga tutte le nostre città e comunità, ma anche di soluzioni forti da parte dei nostri partner, soluzioni che eliminino le restrizioni alle nostre azioni difensive", lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Quando la capacità a lungo raggio dell'Ucraina non avrà più limiti, questa guerra avrà sicuramente un limite: avvicineremo davvero la sua giusta fine", aggiunge il leader ucraino.



