Mattarella a Malagò, strepitoso torneo per l'Italvolley

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ha chiamato il presidente del Coni, Giovanni Malagò per chiedergli di dire alle ragazze della pallavolo italiana che ha seguito tutte le loro partite e di far loro i complimenti per questo strepitoso torneo olimpico. Ha inoltre espresso i complimenti all'allenatore Velasco e al presidente della federazione, Manfredi per questo oro e al presidente Malagò per i tanti successi italiani in queste Olimpiadi.



