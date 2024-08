Kiev, migliaia di truppe ucraine nell'incursione in Russia

"Migliaia" di truppe ucraine stanno partecipando all'incursione nella regione russa di Kursk, con l'obiettivo di "indebolire" le forze russe e "destabilizzare" il Paese: lo ha detto all'agenzia di stampa Afp un alto funzionario della sicurezza ucraina che ha voluto mantenere l'anonimato.

"Siamo all'offensiva. L'obiettivo è quello di indebolire le posizioni del nemico, infliggere le massime perdite e destabilizzare la situazione in Russia, che non è in grado di proteggere il proprio confine", ha dichiarato il funzionario sottolineando che l'incursione in Russia "ha alzato notevolmente il nostro morale".



