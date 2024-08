Colomina, 'critiche da Roma? La mia nomina non è improvvisata'

Il rappresentante speciale della Nato per il fianco Sud, Javier Colomina, replica per la prima volta alle critiche del governo italiano per la sua nomina, annunciata il 23 luglio dal segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg. "Non parlerò di politica italiana. La verità è che questa nomina non è stata improvvisata. La procedura, in cui Spagna, Italia e Portogallo hanno svolto un ruolo significativo, è iniziata prima del vertice di Vilnius" di luglio 2023, ha detto a El Pais nella sua prima intervista dalla nomina.

Dal 2021 ai vertici politici della Nato, lo spagnolo vede nella sua designazione un'opportunità per l'Alleanza per concentrarsi sulla situazione esplosiva del fianco sud. "Ho un piano d'azione a tre pilastri", spiega Colomina, indicando di voler "rafforzare la cooperazione pratica e il dialogo politico con i Paesi del Sud", puntando anche sull'hub di Napoli, "che attualmente è puramente militare e che vogliamo trasformare in un centro civile-militare".



