Zelensky riconosce azioni per 'spingere guerra in Russia'

Il presidente Volodymyr Zelensky ha riconosciuto per la prima volta che l'Ucraina sta portando avanti operazioni per "spingere la guerra" in territorio russo.

"Il capo di stato maggiore Sirsky ha già riferito diverse volte oggi riguardo al fronte, alle nostre azioni e allo spingere la guerra nel territorio dell'aggressore", ha detto Zelensky nel suo discorso serale. "Grazie a ogni unità delle nostre forze di difesa che rende possibile tutto questo. L'Ucraina dimostra di sapere davvero come ristabilire la giustizia e garantisce esattamente il tipo di pressione che è necessaria: pressione sull'aggressore", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA