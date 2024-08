Individuato presunto responsabile dell'abuso alla 14enne

Sarebbe stato individuato il presunto responsabile degli abusi sulla 14enne a Civitanova Marche (Macerata). Si tratterebbe di un 25enne di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per reati di droga. Il giovane avrebbe attirato la ragazzina offrendole dello stupefacente per poi farsi seguire fino al bar Broadway, in via Dante Alighieri, insieme alla sua amica. Al bar le avrebbe offerto un cocktail alcolico. I carabinieri stanno sentendo, in caserma, in queste ore, la minorenne che ha denunciato l'abuso, in forma protetta e alla presenza di una psicologa. Avvertita la pm di turno.



