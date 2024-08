Generali chiude il semestre con l'utile netto a 2 miliardi

Nel primo semestre Generali ha registrato premi lordi a 50,1 miliardi (+20,4%), grazie al forte sviluppo dei segmenti Vita (+26,6%) e Danni (+10,5%).

La raccolta netta vita è stata positiva per 5,1 miliardi (era negativa per 870 milioni). Il risultato operativo è a 3,7 miliardi (+1,6%) e l'utile netto normalizzato a 2 miliardi (-13,1%) a seguito di utili non ricorrenti realizzati e altri one-off dei primi sei mesi del 2023. Escludendo tali effetti, l'utile netto normalizzato risulterebbe stabile.

Il gruppo Generali conferma la sua solida posizione patrimoniale, con il Solvency Ratio al 211% a fine giugno (220% nell'intero 2023), che comprende in particolare l'acquisizione di Liberty Seguros e il lancio del buyback da 500 milioni appena annunciato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA