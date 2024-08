Brasile, aereo con 68 passeggeri precipita a San Paolo

Un aereo passeggeri è precipitato in un complesso residenziale della città di Vinhedo, nello Stato brasiliano di San Paolo. Secondo la Voepass Linhas Aéreas, compagnia proprietaria del velivolo, si tratta di un aereo passeggeri turboelica modello ATR-72 con una capacità di 68 passeggeri. Il volo era partito da Cascavel (nello Stato di Paraná) ed era diretto a Guarulhos (San Paolo). La Polizia militare, vigili del fuoco e protezione civile hanno inviato numerosi uomini e mezzi sul posto. Le autorità non hanno ancora pubblicato la lista passeggeri e al momento non si conosce il numero delle vittime.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA