Usa-Qatar-Egitto, 'trattative per tregua riprendano il 15/8'

Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto chiedono a Israele e Hamas la ripresa delle trattative per un cessate il fuoco il 15 agosto a Doha o al Cairo. E' quanto affermano in una nota congiunta, nella quale sottolineano che è il momento di chiudere l'accordo e liberare gli ostaggi.

"Non c'è ulteriore tempo da perdere o scusa per ulteriori ritardi. E' il momento di rilasciare gli ostaggi, iniziare il cessate il fuoco e attuare l'accordo", si legge nella nota.

"Come mediatori, se necessario, siamo pronti a presentare una proposta ponte finale che risolva il rimanente problema di attuazione in modo che soddisfi le aspettative di tute le parti", mette in evidenza la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA