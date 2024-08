Tennis: Canada; Sinner torna e vince, Coric ko

Rientro vincente nel tour per Jannik Sinner nel "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale che si sta disputando sul cemento dell'IGA Stadium" di Montreal, in Canada. L'altoatesino è il campione in carica: lo scorso anno a Toronto conquistò il suo primo trofeo da "1000".

Il 22enne di Sesto Pusteria, n.1 del ranking mondiale, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha regolato per 62 64, in un'ora e 36 minuti di partita, il croato Borna Coric, n.94 ATP, proveniente dalle qualificazioni, apparso però in condizioni fisiche non ottimali (risentimento all'inguine). Per Sinner si trattava del primo match di singolare a quattro settimane dalla sconfitta in cinque set contro Medvedev nei quarti a Wimbledon e della successiva rinuncia ai Giochi di Parigi per la tonsillite.

Jannik ha firmato la vittoria numero 43 di questo 2024 (contro 4 sconfitte).

"Le due partite di doppio che ho giocato con Jack (Draper; ndr) mi hanno aiutato nel rientro - il commento a caldo di Jannik -.

Oggi ho avuto l'impressione di colpire bene: non sono condizioni facili, la palla viaggia veloce, vola via. Comunque sicuramente una giornata positiva. Il rientro non è mai facile ma mi sono abituato già alle condizioni. Sono riuscito ad iniziare la partita in modo positivo e a mantenere alto il livello: gli ho strappato subito il servizio nel secondo set, anche se è stato più lottato, ho dovuto salvare una palla-break che avrebbe potuto anche cambiare la partita. Ma ho avuto il giusto atteggiamento mentale. Sto cercando di essere più 'pulito', più semplice sul campo: di aver la giusta mentalità e di giocare in maniera più aggressiva come ho fatto oggi. Vediamo come andrà con i prossimi match: spero di alzare un po' il livello". Venerdì negli ottavi Sinner troverà dall'altra parte della rete il vincente del match tra Lorenzo Sonego, n.57 del ranking (il 29enne torinese ha battuto in tre set al primo turno l'olandese Griekspoor, n.40 ATP) ed il mancino cileno Alejandro Tabilo, n.21 del ranking e 15 del seeding, già superato in due set dal piemontese al secondo turno sul cemento di Wiston Salem nel 2022.



