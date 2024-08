La pubblica accusa ha chiesto una condanna a 15 anni di reclusione per tradimento nei confronti di una cittadina russo-americana sotto processo in Russia con l'accusa di avere inviato finanziamenti a beneficio dell'esercito ucraino. Lo ha detto il suo avvocato, citato dall'agenzia Interfax. Il verdetto nei confronti della donna, Ksenia Karelina, di 33 anni, è atteso per il 15 agosto presso la Corte della regione di Sverdlovsk.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA