Philippe Petit torna sul filo in una cattedrale di New York

Cinquant'anni dopo la sua impresa più famosa - in bilico su una fune tirata tra le due Torri Gemelle - Philippe Petit è tornato sul filo, stavolta in una cattedrale di New York. Il funambolo francese, che il 13 agosto compirà 75 anni, ha camminato due volte avanti e indietro attraverso la navata della chiesa di St. John the Devine accompagnato dalla voce di Sting che cantava Fragile, un brano intimamente legato al tragico destino delle Twin Towers: il cantante britannico ci aprì l'11 settembre 2001 il concerto All This Time filmato nella sua villa in Toscana il giorno delle stragi al World Trade Center.

Petit, che nella prima camminata in chiesa è stato metodico e preciso, nella seconda ha improvvisato, sedendosi a un certo punto sulla fune e addirittura stendendosi come un viandante sdraiato a riposare dopo un lungo viaggio. Come quella di 50 anni fa che attirò su New York i riflettori del mondo, anche questa performance ha lasciato il pubblico senza fiato.

Mezzo secolo fa l'attenzione dell'America si spostò rapidamente su Washington dove due giorni dopo il presidente Richard Nixon avrebbe annunciato le dimissioni per lo scandalo Watergate, ma anche Petit aveva commesso quel 7 agosto 1974 qualcosa di altamente illegale come racconta Man on Wire, il documentario del 2008 premiato con un premio Oscar.



