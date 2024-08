Morto Fausto Pinna, compagno di una vita di Iva Zanicchi

Grave lutto per Iva Zanicchi. Il compagno di una vita, il produttore musicale Fausto Pinna, malato da tempo, è morto all'età di 74 anni. La coppia era insieme dal 1987, pur non essendosi mai sposata.

La notizia è subito rimbalzata tra amici e colleghi, tra i primi a mandare un messaggio di vicinanza alla cantante è stato il profilo Instagram di Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin: "Cara Iva, ti siamo vicini in questo momento di immenso dolore per la perdita del tuo amato Fausto".

Iva Zanicchi, 84 anni, negli ultimi mesi aveva diradato gli impegni lavorativi per stare vicino al compagno.



