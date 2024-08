Commissione Covid al via, anche Fontana indica componenti

La Commissione Covid è pronta a partire. Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha chiamato ieri a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dlela pandemia: Alberto Bagnai, Vittoria Baldino, Stefano Benigni, Simona Bonafè, Chiara Braga, Alice Buonguerrieri, Francesco Ciancitto, Paolo Ciani, Francesco Filini, Simona Loizzo, Roberto Pella, Matteo Richetti, Francesco Silvestri, Andrea Tremaglia e Luana Zanella.

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il giorno prima, aveva chiamato a far parte della stessa Commissione i senatori: Alfredo Bazoli, Giovanni Berrino, Francesco Boccia, Claudio Borghi, Peppe De Cristofaro, Guido Quintino Liris, Marco Lisei, Lucio Malan, Raffaella Paita, Stefano Patuanelli, Massimiliano Romeo, Licia Ronzulli, Luigi Spagnolli, Francesco Zaffini e Ignazio Zullo. Sono stati i presidenti delle Camere ad indicare i componenti della Commissione visto che, come si sottolinea nella maggioranza, le opposizioni non avevano ancora trasmesso i nomi dei designati.

Secondo quanto si apprende, la Commissione Covid dovrebbe riunirsi a settembre per poi decidere il proprio ufficio di presidenza e quindi diventare definitivamente operativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA