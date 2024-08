Nuove norme assistenza clienti tlc, stop dischi, risposte veloci

Gratuità dei servizi di assistenza clienti (confermando l'attuale quadro regolamentare); garanzia del servizio telefonico di assistenza con un operatore umano, almeno nei giorni feriali tra le ore 8.30 e le ore 21.30; tempo medio di risposta dell'operatore non superiore a 150 secondi e tasso di chiamate verso operatore servite entro 20 secondi non inferiore al 40%. Sono alcuni dei punti chiave della disciplina del servizio di assistenza clienti che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni punta ad ammodernare per garantire la massima accessibilità e qualità del servizio oltre alla trasparenza e la tracciabilità delle procedure di gestione dei reclami. Tra le previsioni dell'Agcom rientra infatti anche l'obbligo di comunicare al cliente, una volta acquisito il reclamo, un codice identificativo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA