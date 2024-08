Mosca accusa, Kiev ha aperto un 'secondo fronte' in Africa

Mosca ha accusato l'Ucraina di aver aperto "un secondo fronte" in Africa sostenendo "gruppi terroristici", pochi giorni dopo che i mercenari russi di Wagner e l'esercito maliano hanno subito pesanti perdite per mano di separatisti e jihadisti nel nord del Mali. "Incapace di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, il regime criminale di (Volodymyr) Zelensky ha deciso di aprire un 'secondo fronte' in Africa e sta sostenendo gruppi terroristici in Stati del continente amici di Mosca", ha denunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata dall'agenzia Ria Novosti.



