Cala l'utile di Commerzbank, buyback da 600 milioni

Commerzbank ha archiviato il secondo trimestre con un utile di 538 milioni (-4,8%) sotto le stime di 550 milioni del consensus raccolto da Bloomberg, con ricavi per 2,67 miliardi e con un common equity Tier1 al 14,8%.

La banca tedesca ha confermato gli obiettivi per il 2024 e si prepara a lanciare un piano di riacquisto di azioni proprie da 600 milioni di euro.

In una intervista a Bloomberg Tv il cfo Bettina Orlopp ha detto che il gruppo monitora la situazione in Russia da vicino e "ha chance molto buone di recuperare i soldi quanto meno nel medio termine".



