Borsa: Tokyo, chiusura in rialzo (+1,19%)

La Borsa di Tokyo prosegue la fase di recupero, sostenuta dall'indebolimento dello yen, dopo i segnali dalla Bank of Japan (BoJ), che ha indicato l'intenzione dell'istituto di mantenere l'attuale politica monetaria espansiva in presenza di una instabilità dei mercati finanziari.

L'indice di riferimento Nikkei segna un rialzo dell'1,19% a quota 35,089,62, e un guadagno di 414 punti. La valuta nipponica torna a indebolirsi al cambio col dollaro dai massimi in 4 mesi, a 146,80, e sull'euro a 160,20.



