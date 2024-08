Annullati i tre concerti di Taylor Swift a Vienna

(Vedi il servizio delle ore 21.23) Gli organizzatori dei tre concerti della popstar americana Taylor Swift previsti a partire da domani a Vienna hanno annunciato l'annullamento degli show sulla scia dell'allarme attentati terroristici che ha portato all'arresto di due persone, una delle quali affiliata all'Isis.

"Quando abbiamo avuto conferma da funzionari del governo del piano per un attentato terroristico allo stadio Ernst Happel, non abbiamo avuto altra scelta che di cancellare i tre show in programma per la sicurezza di tutti", ha scritto l'agenzia Barracuda Music su Instagram, aggiungendo che ai fan - si calcola siano almeno 65 mila - sarà rimborsato il biglietto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA