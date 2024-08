Ancora giù il prezzo della benzina, self 1,837 euro al litro

Scendono i prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il lieve rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,837 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,841, pompe bianche 1,830), diesel self service a 1,717 euro/litro (-4, compagnie 1,721, pompe bianche 1,709).

Benzina servito a 1,981 euro/litro (-4, compagnie 2,021, pompe bianche 1,901), gasolio servito a 1,861 euro/litro (-4, compagnie 1,903, pompe bianche 1,779). Gpl servito a 0,714 euro/litro (invariato, compagnie 0,723, pompe bianche 0,703), metano servito a 1,329 euro/kg (invariato millesimo, compagnie 1,343, pompe bianche 1,318), Gnl 1,229 euro/kg (-2, compagnie 1,228 euro/kg, pompe bianche 1,230 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,932 euro/litro (servito 2,198), gasolio self service 1,829 euro/litro (servito 2,101), Gpl 0,857 euro/litro, metano 1,455 euro/kg, Gnl 1,291 euro/kg.



