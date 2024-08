Parigi:calcio; 3-1 a Egitto dts, Francia in finale con la Spagna

La Francia ha conquistato la finale nel calcio alle Olimpiadi di Parigi battendo l'Egitto 3-1 dopo i tempi supplementari. I primi 90' della semifinale si erano chiusi sull'1-1.

Egitto in vantaggio al 63' con Mahmoud, pari francese con Mateta (83'). Poi ai supplementari Mateta si ripete e Olise chiude il risultato sul 3-1.

La Francia affronterà in finale la Spagna che ha superato a sua volta il Marocco 2-1.

Giovedì 8 agosto si giocherà la finale per il bronzo del 3° e 4° posto tra il Marocco e l'Egitto. Venerdì 9 agosto invece al Parco dei Principi di Parigi (casa del PSG) si terrà la finale per l'oro tra la Spagna e la Francia, calcio d'inizio alle ore 18.



