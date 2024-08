Borsa: a Milano non riesce il rimbalzo ma vola Mps

Alla Borsa di Milano non riesce il rimbalzo. All'indomani del lunedì nero che ha fatto perdere al Ftse Mib il 2,27%, il peggior risultato fra le Borse europee, l'indice principale di Piazza Affari cede ancora, lo 0,6% e si conferma maglia nera.

In decisa controtendenza svetta tuttavia Mps (+8,69%) sulla scia dei conti e dell'aggiornamento del piano. Sul podio anche Nexi (+2,48%) e Iveco (+2,05%).

Male le altre banche a partire da Bper (-1,77%), che presenta mercoledì la trimestrale (-1,77%), e Bps (-0,87%) dopo i risultati mentre Banco Bpm chiude invariata. In fondo al paniere dei big Pirelli (-1,7%) e Unicredit (-1,61%) .



