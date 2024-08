Ultra-ortodossi protestano davanti a ufficio di reclutamento Idf

Un gruppo di ebrei ultra-ortodossi sta protestando presso l'ufficio di reclutamento dell'esercito israeliano a Tel Hashomer contro il piano per arruolare membri della comunità. Lo riferiscono i media israeliani. Due giornaliste del canale Knesset hanno denunciato violenze nei loro confronti sulla scena delle proteste.

A giugno, la Corte Suprema ha deciso che gli ultra-ortodossi in età di leva potevano essere reclutati nell'esercito nonostante fossero stati precedentemente esentati dalla coscrizione obbligatoria, mentre la guerra a Gaza continua e le tensioni al confine tra Israele e Libano si intensificano.

Secondo il Times of Israel, 900 studenti precedentemente esentati dovrebbero presentarsi oggi agli uffici di reclutamento.



