Meloni, Italia prima in Ue per obiettivi e importi Pnrr

"L'Italia è al primo posto in Uea per numero di obiettivi raggiunti e importo complessivo ricevuto.

Siamo stati i primi a richiedere il pagamento della V rata e siamo i primi ad aver richiesto il pagamento della VI rata del Piano. I recenti dati Istat sul PIL, che stimano una crescita acquisita nel primo semestre 2024 pari allo 0,7% e gli ultimi dati del rapporto Svimez, che nel 2023 evidenziano la decisa accelerazione del PIL nel Sud, con un incremento di nuova occupazione pari al 2,6%, sono la riprova dell'efficace lavoro portato avanti da governo e amministrazioni titolari per il conseguimento degli obiettivi programmati e per l'attuazione di misure virtuose per la crescita economica strutturale dell'Italia". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'erogazione della quinta rata da 11 miliardi del Pnrr.





