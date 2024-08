Avvio negativo per la Borsa di Milano: dopo il crollo di diverse Borse asiatiche, in particolare delle piazze di Tokyo e Seul, e in attesa dell'attacco militare dell'Iran a Israele, l'indice Ftse Mib ha aperto in calo dell'1,74%, l'Ftse All share in ribasso dell'1,89%, facendo comunque entrambi meno peggio di quanto previsto dai future.



