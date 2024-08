Mercati azionari del Vecchio continente tutti in ampio calo in avvio di seduta: dopo il crollo di diverse Borse asiatiche, in particolare delle piazze di Tokyo e Seul, e in attesa dell'attacco militare dell'Iran a Israele, il listino peggiore è quello di Amsterdam, che cede il 3,5%, con Francoforte che perde il 2,8%.

Pesante anche la Borsa di Madrid (-2,7%), con Parigi in calo del 2,5% e Londra del 2,2%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA