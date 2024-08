Unifil, la situazione è preoccupante ma la missione rimane

"La situazione è preoccupante" ma "la missione rimane". Lo dice all'ANSA il portavoce di Unifil, Andrea Tenenti. "Continuiamo a essere operativi - spiega -. Le cose non sono cambiate se non per il maggior livello di attenzione. Continuano gli scontri a fuoco, così come accade ormai da dieci mesi, ma le attività non sono cambiate. Se mai ci fossero condizioni tali da pensare a un ritiro della missione sarebbe il consiglio di sicurezza a prendere l'eventuale decisione, anche se ogni Paese è libero di rientrare".



