Papa, 'basta guerra in Medio Oriente, non soffocate la pace'

"Basta fratelli e sorelle, basta. Non soffocate la parola di Dio, pace, ma lasciate che essa sia frutto della Terra Santa". Lo ha detto il Papa all'Angelus riferendosi in particolare alla guerra in Medio Oriente ma anche al "mondo intero".

"Gli attacchi, anche quelli mirati, e le uccisioni non posso mai essere una soluzione, non aiutano a percorre il cammino della giustizia, il cammino della pace. Ma generano ancora più odio vendetta", ha aggiunto il Papa chiedendo "il coraggio" di riprendere il dialogo", cessare il fuoco a Gaza e liberare gli ostaggi.

Francesco auspica che la guerra non si estenda ad altre parti della regione: "Il conflitto, già terribilmente sanguinoso e violento, non si estenda ancora di più. Prego per tutte le vittime, in particolare per i bambini innocenti. Esprimo vicinanza alla comunità drusa in Terra Santa e alle popolazioni in Palestina, Israele, Libano. E non dimentichiamo il Myanmar".





