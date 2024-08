Circa 3000 italiani in Libano, aggiornati i piani di evacuazione

Sono circa tremila i civili italiani attualmente in Libano, al netto degli oltre mille militari impiegati in Unifil, mentre altri 200 circa sono a Beirut nella missione bilaterale Mibil. Nelle ultime settimane, il numero dei connazionali civili presenti nel Paese dei Cedri si è ridotto.

Vista l'aggravarsi della situazione, il ministro degli Esteri Antonio Tajani stamattina ha invitato "gli italiani che soggiornano temporaneamente in Libano a rientrare in Italia con voli commerciali il più presto possibile". In caso di crisi generalizzata, secondo quanto si apprende, scatteranno comunque i piani di evacuazione che i ministeri degli Esteri e della Difesa hanno aggiornato negli ultimi giorni. In particolare, almeno due navi della Marina militare sono già nell'area e, all'evenienza, potrebbero trasportare gli italiani a casa.

Non è escluso inoltre l'utilizzo di una terza nave che in breve tempo potrebbe raggiungere le coste libanesi.



