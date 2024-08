Vietnam, To Lam nominato segretario del Partito comunista

Il Partito comunista del Vietnam ha nominato oggi il presidente To Lam massimo leader del Paese asiatico, dopo la morte del suo predecessore due settimane fa.

"Questa mattina il Comitato centrale ha eletto To Lam segretario generale del Partito comunista del Vietnam", ha detto lo stesso partito. Il segretario generale è la figura più potente nella struttura dirigente del Vietnam, con il presidente del Paese che occupa un ruolo prevalentemente cerimoniale. Non è chiaro se Lam continuerà a servire contemporaneamente come presidente o rinuncerà a quel ruolo.

Nel suo primo intervento come segretario generale, Lam ha affermato che la sua promozione è il risultato di "un'urgente necessità di garantire la leadership del partito. Si tratta di un grande onore e di una gloriosa responsabilità davanti al popolo", ha aggiunto. La nomina arriva due settimane dopo la morte del segretario generale Nguyen Phu Trong, il leader più potente del Vietnam degli ultimi decenni. La successione formale di Lam all'incarico di vertice segue una lunga carriera all'interno del Ministero della Pubblica sicurezza che si occupa del monitoraggio del dissenso e della sorveglianza degli attivisti in Vietnam, uno Stato monopartitico.



