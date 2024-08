Un uomo muore travolto da un ramo che si è spezzato per il vento

Un 75enne di Corleto Monforte, in provincia di Salerno, è morto ieri in un incidente in montagna: l'uomo è stato travolto da un ramo di grosse dimensioni spezzatosi a causa di forti raffiche di vento.

A far scattare l'allarme i familiari dell'anziano preoccupati per il mancato rientro a casa. Scattata la macchina dei soccorsi, l'uomo è stato rinvenuto privo di sensi in un terreno di sua proprietà. Inutile il tentativo di rianimarlo: è morto pochi minuti dopo il suo ritrovamento.



