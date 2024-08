Scambio prigionieri, Trump attacca l'accordo e insinua pagamenti

Donald Trump attacca l'accordo per lo scambio di prigionieri tra Stati Uniti, Russia e altri paesi insinuando che sia sfavorevole a Washington e che siano stati pagati soldi. Cosa che "è un cattivo precedente per il futuro", accusa il tycoon anche se la circostanza è stata esclusa dal consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan.

"Quando pubblicheranno - chiede Trump in un post sul suo social network Truth - i dettagli dello scambio di prigionieri con la Russia? Quante persone prendiamo rispetto a loro? Li stiamo anche pagando in contanti? Ci stanno dando soldi (per favore cancellate questa domanda, perché sono sicuro che la risposta sia 'no')? Stiamo liberando assassini, killer o delinquenti? Sono solo curioso perché non facciamo mai buoni affari in niente e soprattutto negli scambi di ostaggi. I nostri 'negoziatori' sono sempre un imbarazzo per noi. Ho riportato a casa molti ostaggi - prosegue il tycoon - e non ho dato un soldo al Paese avversario. Farlo è un brutto precedente per il futuro. È così che dovrebbe essere, o questa situazione peggiorerà sempre di più. Stanno estorcendo denaro agli Stati Uniti d'America. Stanno chiamando lo scambio 'complesso', così nessuno può capire quanto sia grave".



