Ita sospende i voli da e per Tel Aviv fino al 6 agosto

La compagnia aerea Ita ha sospeso i voli da e per la città israeliana di Tel Aviv fino al 6 agosto compreso.

"In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, Ita Airways ha deciso" la sospensione sulla rotta a partire da ieri, si legge in un comunicato pubblicato sul sito web della compagnia aerea italiana. "La situazione è in continua evoluzione", viene sottolineato.

Anche la tedesca Lufthansa e la svizzera Swiss ha annunciato la sospensione di tutti i voli per Tel Aviv, fino all'8 agosto.

Le due compagnie hanno inoltre prorogato fino al 12 agosto la cancellazione dei voli per la capitale libanese Beirut. A preoccupare sono in particolare le crescenti tensioni tra Israele da una parte e l'Iran e i miliziani di Hezbollah dall'altra.



