Fontana, eccesso decretazione di urgenza, scritto a Meloni

"Sulla decretazione di urgenza è evidente che ci sia un eccesso, ma non è un problema di questa legislatura, soprattutto a luglio abbiamo avuto una quantità notevoli di decreti da convertire. Ho scritto una lettera a Meloni rappresentando questa difficoltà del Parlamento, una riduzione sarebbe giusta e gradita. Mi sono fatto l'idea che talvolta sia un po' un'abitudine di alcuni uffici ministeriali, ma ci sono disegni di legge approvati in 60 giorni, quindi la tempistica non cambierebbe.". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante la cerimonia del Ventaglio, a Montecitorio.



