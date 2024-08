Vance attacca l'accordo con la mente dell'11 settembre

J.D. Vance bolla come "ridicolo" il patteggiamento del governo americano con la mente degli attentati dell'11 settembre e due suoi complici. "E' ridicolo ma non sorprendente. Pensate a che punto siamo arrivati: il Dipartimento di Giustizia di Joe Biden e Kamala Harris è stato armato per perseguire i loro oppositori politici, ma stringe accordi con i terroristi dell'11 settembre", ha osservato Vance, il vice di Donald Trump. "Abbiamo bisogno di un presidente che uccida i terroristi, non che tratti con loro", ha messo in evidenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA