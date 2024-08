Usa; il Milan batte anche il Real, 1-0 firmato Chukwueze

E' un Milan che continua a dare risposte positive quello di Paulo Fonseca. Nella notte italiana, a Chicago, i rossoneri hanno vinto (1-0) anche contro il Real Madrid campione d'Europa nella seconda amichevole di lusso programmata negli Stati Uniti.

In gol al decimo della ripresa Chukwueze (già autore di due assist nel match con il City) su ottimo invito del talento classe 2007 Liberali. Il Milan ha convinto sia in impostazione di gioco, tenendo palla e costruendo tante occasioni, sia in fase difensiva. Bene Tomori che aveva invece faticato nella prima amichevole.

La tournée americana procede a punteggio pieno per i rossoneri che si sono imposti sia contro il Manchester City che contro il Real Madrid.



