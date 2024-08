Starmer lancia monito a colossi dei social dopo disordini

Il premier britannico Keir Starmer ha lanciato un duro monito ai colossi dei social media dopo i disordini organizzati in Inghilterra da gruppi di ultradestra in base a 'fake news' sull'identità dell'accoltellatore nella strage di Southport diffuse via internet da una serie di profili. "Gli scontri sono stati chiaramente organizzati online - ha detto il primo ministro in una conferenza stampa a Downing Street - e si tratta di un reato". Per Starmer l'incitamento alla violenza non ha nulla a che fare con la libertà di espressione.



