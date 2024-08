Berlino, 'liberare Krasikov una decisione non facile'

Il governo tedesco ha affermato che lo scambio di prigionieri con Mosca, che ha comportato in particolare il rilascio di Vadim Krasikov, presunto ex agente russo in carcere fino ad oggi in Germania con l'accusa di aver ucciso un ex comandante ceceno a Berlino, "non è stato facile" ma è stato necessario per aiutare le persone arbitrariamente imprigionate da Mosca e Minsk. "La decisione non è stata facile per il governo tedesco", ha detto in una nota il portavoce del cancelliere Scholz, Steffen Hebestreit, esortando le autorità russe e bielorusse a "liberare tutte le altre persone ingiustamente detenute per motivi politici".



