Parigi: in Ambasciata serata Ice con il ministro Abodi

Grande successo questa sera, nei saloni e nei giardini dell'Ambasciata d'Italia a Parigi, dell'evento "Le Firme dello Sport", organizzato dall'Ambasciata, dall'ICE - Agenzia (Italian Trade Agency) e Assosport (Associazione Italiana dei Produttori di Articoli Sportivi) sono lieti di presentare l'evento "Le Firme dello Sport". Ospite d'onore, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ricevuto dall'Ambasciatrice d'Italia, Emanuela D'Alessandro.

Nei giorni dell'Olimpiade a Parigi, l'evento è stato pensato come opportunità per valorizzare l'eccellenza dell'industria sportiva italiana, mettendo in luce la qualità, l'innovazione e la sostenibilità dei prodotti "Made in Italy". Fra gli ospiti, rappresentanti del mondo dello sport, della moda e dei media, per una serata dedicata alla promozione e al networking: Paolo Bettini, campione olimpico di ciclismo su strada 2004 (Atene), Dorothea Wierer, plurimedagliata olimpica nel biathlon 2014 (Sochi), Giovanni Lombardi, campione olimpico della corsa a punti 1992 (Barcellona).

Circa venti aziende italiane hanno presentato i loro prodotti di punta rappresentativi del settore sportivo italiano, includendo abbigliamento, calzature, attrezzature e accessori.

L'eccellenza italiana sarà illustrata sia attraverso pezzi innovativi elaborati per la pratica dello sport di alto livello sia attraverso prodotti dedicati al grande pubblico.

L'abbigliamento e gli accessori sportivi sono stati al centro delle performance visive che hanno animato la serata. Un percorso espositivo ha presentato immagini della storia sportiva italiana e una selezione di video che celebrano il connubio tra tradizione e innovazione.



