"Davanti ci sono giorni impegnativi, Israele esigerà un prezzo pesante per qualsiasi aggressione": lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una dichiarazione pubblica questa sera. "E' una guerra di sopravvivenza contro l'anello di missili di terrore intorno a noi. Dall'inizio della guerra siamo in lotta contro l'asse del male dell'Iran".



