Harris a Trump, se hai qualcosa da dire dimmelo in faccia

Nel suo comizio ad Atlanta Kamala Harris ha usato più volte un tono di sfida aperta con Donald Trump, deridendolo per la sua marcia indietro sul duello tv di settembre dopo essersi impegnato a farlo con Joe Biden ("non vi sembra bizzarro?") e auspicando che "riconsideri di incontrarmi sul palco del dibattito". "Donald, se hai qualcosa da dire, dimmelo in faccia".

"Il primo giorno del mio insediamento mi occuperò delle speculazioni sui prezzi e di abbassare i costi. Vieteremo altre commissioni nascoste e spese di mora a sorpresa che le banche e altre aziende usano per aumentare i loro profitti" ha promesso Kamala Harris ad Atlanta. Inoltre la candidata dem in pectore per la Casa Bianca ha attaccato Trump paragonandolo nuovamente a truffatori e predatori sessuali, ma anche per la prima volta sull'immigrazione, il terreno dove lei appare più vulnerabile.

La leader dem ha promesso di rilanciare "l'accordo sul confine che lui ha ucciso in Congresso" perchè "non gli interessa la sicurezza del nostro Paese ma sé stesso".

"Lock him up!", "Lock him up!", "in galera, in galera": quando Kamala Harris ha contrapposto il suo passato da procuratrice ai processi contro il suo avversario Donald Trump la folla ha gridato in coro la stessa frase che gridano i fan del tycoon contro la sua ex rivale Hillary Clinton.



