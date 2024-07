Foti, pdl maggioranza con richiesta urgenza per Salva-Milano

La maggioranza ha presentato una pdl con i contenuti della norma cosiddetta salva-Milano, che oggi è stata assegnata per l'esame alla Commissione Ambiente della Camera e per la quale "chiederemo l'esame d'urgenza così da portarla in Aula a settembre". Lo ha detto il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti durante una conferenza stampa sul decreto casa tenuta insieme a Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d'Italia, Gabriele Melluso, Presidente di Assoutenti, e Marco Festelli, Presidente di Confconsumatori.



