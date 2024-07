Fitto, 'avanti la spesa del Pnrr, è salita a 52,2 miliardi'

Al 17 di luglio la spesa del Pnrr "era di 51,3 miliardi di euro, ad oggi è di 52,2 miliardi di euro". Lo comunica il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in audizione presso le commissioni riunite di Senato e Camera sulla relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al primo semestre 2024.

"In pochi giorni vediamo un avanzamento della spesa che è collegato ad un altro elemento molto importante che vorrei sottolineare, a fronte di 132 miliardi di euro totali di gare d'appalto per i diversi interventi, ci troviamo di fronte ad interventi attivati per 122 miliardi di euro, pari al 92%", aggiunge il ministro. "Sono numeri che - per Fitto - indicano in modo molto chiaro non solo l'avanzamento del piano ma come si sia superata la fase inevitabile" relativa alla necessità di mettere in campo il percorso delle procedure, con la progettazioni e la realizzazione delle gare, e quindi oggi la realizzazione degli interventi "è in corso".



