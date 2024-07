Due giornalisti di Al Jazeera sono stati uccisi in un attacco israeliano a Gaza. Lo ha riferito l'emittente. Le vittime sono il reporter Ismail al-Ghoul e il suo cameraman, Rami al-Rifee.

Al Jazeera ricorda che il Committee to Protect Journalists, con sede a New York, ha stimato che 108 operatori dei media siano rimasti uccisi dall'inizio della guerra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA