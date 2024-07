++ Lufthansa dimezza utili trimestre, vara ristrutturazione ++

Lufthansa dimezza a 469 milioni di euro (-47%) gli utili nel secondo trimestre, con ricavi in crescita a 10 miliardi (+7%). Il primo semestre vede una perdita di 427 milioni (149 milioni l'utile l'anno prima). Pesano tra l'altro la normalizzazione delle tariffe aeree e l'alto costo degli scioperi. Raggiungere il pareggio per l'intero anno "sta diventando sempre più difficile", afferma in una nota, annunciando "un programma di ristrutturazione completo". Nel terzo trimestre prevede che l'ebit rettificato non raggiungerà il livello del 2023 (1,5 miliardi di euro).



