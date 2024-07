Il governatore della North Carolina Roy Cooper si ritira dalla corsa a vice di Kamala Harris. Secondo quanto riportato dal New York Times, Cooper avrebbe informato lo staff della vicepresidente del suo ritiro dalla rosa dei papabili candidati. Harris dovrebbe scegliere il suo vice entro il 7 agosto e Cooper era considerato in pole position per il ruolo.



