Parigi: storica Artistica, azzurre argento a squadre

Storico argento per la ginnastica artistica femminile azzurra ai Giochi di Parigi 2024. L'Italia ha chiuso al secondo posto il concorso a squadre, dietro solo agli Stati Uniti guidati dalla superstar Simon Biles. Le ginnaste azzurre avevano vinto un solo argento olimpico nella storia, nel 1928 ad Amsterdam.

In un finale degno di un copione di Hollywood, con Spike Lee tra gli altri vip a tifare in tribuna alla Bercy Arena per Simone Biles, le azzurre hanno chiuso la propria rotazione al primo posto, dovendo aspettare l'ultimo esercizio della Biles - con gli Usa ampiamente avanti nelle precedenti rotazioni, e la campionessa americana alla quale bastava un 9.50 per confermare il primo posto - per la definizione del podio. La classifica finale e' Usa oro, Italia argento, Brasile bronzo



